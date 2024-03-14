СП "Ростелекома" и Yadro планирует занять 50% рынка систем виртуализации в России

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - ООО "Базис" (разработчик систем виртуализации) планирует в течение трех лет занять не менее 50% российского рынка систем виртуализации, заявил "Интерфаксу" гендиректор компании Давид Мартиросов.

"В наших планах в течение трех лет занять не менее 50% рынка виртуализации в России как за счет органического роста, так и за счет консолидации", - сказал он.

Такие планы компания основывает прежде всего на выпуске новой линейки своих продуктов - платформ для управления виртуальными серверами и контейнерами Basis Dynamix и для виртуализации рабочих мест Basis Workplace. Они разработаны на собственном проприетарном коде и в "в полной мере соответствуют иностранным продуктам, например, от VMware и Microsoft (Azure/Hyper-V)", подчеркивает "Базис".

"Обычно клиенты стремятся сохранить бюджетные рамки и не увеличивать расходы на российские системы выше уровня, заложенного на приобретение зарубежного ПО, - отметил Мартиросов. - Политика ценообразования нашей компании направлена на обеспечение более доступных цен по сравнению с иностранными продуктами, и мы продолжаем придерживаемся этого подхода - поставляем наши решения по цене, не превышающей стоимость иностранных аналогов".

По словам гендиректора "Базиса", в настоящее время можно выделить два сегмента заказчиков. Один из них - госзаказчики и госкомпании, где уровень проникновения систем вирутализации от российских разработчиков достигает 70-80%.

"Последние несколько лет все государственные информационные системы разворачиваются на российских решениях виртуализации, - рассказал Мартиросов. - Их доля постоянно увеличивается. Прежде всего за счет стремления обеспечить безопасность и технологическую независимость критической информационной инфраструктуры (КИИ) к концу 2024 года - согласно требованиям, изложенным в указе президента № 166".

В сегменте коммерческих заказчиков (без госучастия - ИФ) доля российских систем виртуализации значительно ниже.

"Тем не менее, здесь также присутствуют собственные драйверы, которые стимулируют ускоренный переход на отечественные решения, - добавил Мартиросов. - В первую очередь, это завершение срока действия контрактов с зарубежными вендорами и невозможность их продления, а также отсутствие необходимой технической поддержки со стороны ушедших иностранных игроков".

Ранее консалтинговая компания Strategy Partners оценивала объем российского рынка систем виртуализации по состоянию на 2022 год в 7,3 млрд рублей. При этом большую часть этого рынка занимали продукты иностранных вендоров. По оценке российского разработчика платформ для управления IT-инфраструктурой ISPsystem, в 2022 году более 92% российских компаний (крупных - ИФ) использовали системы виртуализацию и почти 88% рынка занимали зарубежные решения. Прежде всего это были продукты компании VMware (данные "ИКС Медиа").

Strategy Partners также прогнозировала в 2023 году, что среднегодовой темп роста российского рынка систем виртуализации до 2030 года будет составлять 17,5%. Соответственно компания ожидала, что по итогам года он вырастет до 10 млрд рублей, из которых 2,7 млрд рублей будет приходиться на долю продуктов российских разработчиков. На 2024 год прогнозируется рост до 12,2 млрд рублей (доля российского ПО - 5,4 млрд рублей), на 2027 год - до 19,1 млрд рублей (16,2 млрд рублей), на 2030 год - до 26,7 млрд рублей (24,7 млрд рублей).

По словам Мартиросова, помимо рынка крупных заказчиков системы виртуализации востребованы у сервис-провайдеров.

"Для малого бизнеса и монопредприятий среднего бизнеса более актуальны облачные решения, которые они могут приобретать у провайдеров как сервисы и которые не требуют покупки собственного "железа", - сказал он. - А вот c облачными провайдерами, предоставляющими малому бизнесу свои сервисы, мы уже работаем, и здесь также есть перспектива роста для российских систем виртуализации".

Гендиректор "Базиса" рассказал также, что в настоящее время компания инвестирует в разработку своих продуктов около 1 млрд рублей ежегодно и при этом не исключает возможности приобретения других игроков рынка.

"Одним из основных ограничений развития компаний на российском IT-рынке является недостаток квалифицированных кадров, - считает Мартиросов. - Поэтому при рассмотрении возможных сделок M&A ключевым фактором для нас является то, как приобретаемый актив поможет не только укрепить позиции "Базиса" в целевых сегментах рынка, но и расширит нашу команду. Мы также рассматриваем возможность дополнения нашей экосистемы перспективными разработками, которые усилят конкурентные преимущества компании".

ООО "Базис" образовано в 2021 году за счет объединения активов "Ростелекома", "КНС Групп" (Yadro) и "Рубитеха". Сейчас "Ростелекому" принадлежит 27,78%, КНС Груп - 29,69%. К настоящему времени в продуктовый портфель компании, помимо новых решений, входит ряд других продуктов. Клиентами "Базиса" являются около 800 заказчиков из государственного и коммерческого сегментов.