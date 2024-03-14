Смоленская АЭС вывела энергоблок №2 в плановый ремонт с модернизацией

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Смоленская АЭС 14 марта отключила второй энергоблок на плановый ремонт с модернизацией, сообщила пресс-служба атомной станции.

До конца апреля на блоке запланировано выполнение порядка 500 различных работ, в частности капитальный ремонт турбогенератора №4, внутриреакторный контроль, измерение геометрии 190 технологических каналов и 20 каналов системы управления.

"Также заключены договоры с генподрядчиком на работы по модернизации ряда оборудования – деаэраторов, циркуляционных насосных агрегатов, аппаратов бесперебойного питания, системы питательной воды, системы релейной аппаратуры. На реализацию всего запланированного направлено свыше 218 млн рублей", - приводятся в сообщении слова заместителя главного инженера АЭС Андрея Пискова.

Сообщается, что в настоящее время для направления в Ростехнадзор готовится пакет документов, обосновывающих возможность продления срока службы второго блока Смоленской АЭС еще как минимум на 5 лет. После получения соответствующей лицензии он продолжит генерировать электроэнергию до 2035 года.

Энергоблок №2 был подключен к единой энергосистеме страны 31 мая 1985 года. За 39 лет он выработал свыше 260 млрд кВт.ч.

Смоленская АЭС является филиалом АО "Концерн Росэнергоатом". На объекте эксплуатируются три энергоблока с реакторами РБМК-1000. Ежегодно станция выдает в среднем 20 млрд кВт.ч электроэнергии, что составляет более 75% от общего количества электроэнергии, вырабатываемой энергопредприятиями Смоленской области.