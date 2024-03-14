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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:57

Лавров намерен посетить Донбасс

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что планирует посетить Донбасс.

"Я туда собираюсь. В Луганске и Донецке открыты представительства МИД России. В Запорожской и Херсонской областях они будут созданы чуть позже. Хочу съездить туда и поговорить с сотрудниками наших представительств. Посмотреть, в чем они нуждаются", - сказал Лавров в интервью для программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

Он отметил, что министерство иностранных дел, российские загранучреждения, ГлавУпДК при МИД России оказывают этим регионам гуманитарную помощь.

МИД РФ Сергей Лавров Донбасс
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