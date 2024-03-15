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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:46

Двое детей погибли в результате удара по Донецку

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Два человека погибли в результате удара по Донецку утром в пятницу, разбор завалов продолжается, сообщил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

"Сегодня в 4 утра в результате прямого попадания снаряда противника в жилой частный дом в Петровском районе Донецка и последующего его возгорания погибли два ребенка: девочка и мальчик. Поиски людей под завалами продолжаются", - говорится в заявлении Пушилина, распространенном его пресс-службой.

Донецк ДНР Денис Пушилин
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