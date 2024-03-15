Минобороны РФ заявило о срыве попытки прорыва ВСУ в Белгородскую область

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Вооруженные силы России совместно с пограничными органами ФСБ 14 марта сорвали очередную попытку прорыва подразделений ВСУ на территорию Белгородской области, сообщило министерство обороны РФ в пятницу.

Попытка прорыва подразделениями ВСУ была предпринята в районе приграничного населенного пункта Козинка, говорится в сообщении.

Общие потери ВСУ составили более 50 человек, информирует российское военное ведомство.

По данным Минобороны РФ, около 16:30 четверга по московскому времени "в целях достижения внезапности украинская диверсионная группа боевиков сил специальных операций и иностранных наёмников, на двух вертолетах Ми-8, используя особенности рельефа местности, осуществила высадку десанта до 30 человек на украинской территории, на удалении 1 км от Государственной границы Российской Федерации".

"После высадки диверсионная группа скрытно выдвинулась в направлении села Козинка Белгородской области, расположенного непосредственно у государственной границы Российской Федерации, где зашла в несколько домов на его окраине. При попытке продвижения вглубь населенного пункта украинские диверсанты были обнаружены и остановлены подразделениями Вооружённых сил РФ совместно с пограничными органами ФСБ России", - говорится в сообщении.

"Огнём артиллерии, ударами армейской авиации и применением управляемых авиационных бомб противнику было нанесено огневое поражение. Для исключения подхода резервов, было осуществлено дистанционное минирование местности", - информирует министерство обороны РФ.

По его данным, противник, понеся существенные потери, начал отступление на территорию Украины.

"Группа диверсантов пыталась закрепиться в одном из домов на улице Республиканская, непосредственно примыкающей к госгранице, где была блокирована подразделениями российской армии. Остатки диверсионной группы, отступившие на территорию Украины, вышли на минное поле, где были уничтожены. Одновременно с этим огнём РСЗО "Торнадо" была ликвидирована группа противника, выдвигавшаяся для эвакуации раненых и убитых украинских диверсантов. Общие потери ВСУ составили более 50 человек", - говорится в сообщении.

"В настоящее время контроль над населенным пунктом полностью восстановлен, проведена зачистка района блокирования диверсионно-разведывательной группы", - сказали в Минобороны РФ.

Российские военные с 12 по 14 марта пресекли все попытки украинских диверсантов прорваться на территорию Белгородской и Курской областей, потери ВСУ превысили 1,5 тыс. человек, из них около 500 - безвозвратные, заявили в Минобороны РФ. Уничтожено 18 танков и 23 боевые бронированные машины.