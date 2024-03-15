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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:03

Кремль связал атаки на Белгородскую область с попыткой дестабилизировать ситуацию в дни выборов

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Атаки диверсионных групп в Белгородской области являются попытками дестабилизировать ситуацию в ходе выборов в РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Я бы оставил это нашим силовикам, это все-таки их прерогатива давать оценку этим вылазкам. Но то, что они так или иначе связаны с попытками бросить тень на выборы, попытаться дестабилизировать ситуацию, – это однозначно, здесь вы совершенно правы", - сказал Песков журналистам в пятницу.

Так он ответил на вопрос представителей СМИ, являются ли эти атаки попыткой сорвать выборы в России.

Белгородская область Дмитрий Песков
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