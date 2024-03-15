Минобороны РФ сообщило о 50 групповых ударах по объектам ВСУ за неделю

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Российские военные за неделю нанесли полсотни групповых ударов по аэродромной инфраструктуре, цехам ремонта, складам с беспилотниками и безэкипажными катерами и другим объектам вооруженных сил Украины (ВСУ), заявили в Минобороны РФ.

"Все назначенные объекты поражены", - подчеркнули в ведомстве.

Там отметили, что также наносились удары по пунктам дислокации подразделений ВСУ и формированиям иностранных наемников.

За последние четыре дня российские военные предотвратили все попытки вооруженных сил Украины прорваться в приграничные районы Белгородской и Курской областей, заявили в Минобороны РФ.

"Ударами авиации и огнем артиллерии уничтожено более 550 военнослужащих, 16 танков, 19 боевых бронированных машин, в том числе 11 БМП Bradley производства США и 15 автомобилей", - сказали в ведомстве.

Российские военные за неделю уничтожили украинский истребитель МиГ-29, два вертолета Ми-8, тактическую ракету "Точка-У", пять управляемых авиационных бомб "Hammer" производства Франции, 86 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, "Vampire" чешского производства и "Град", а также 915 беспилотных летательных аппаратов.

"Ракетными войсками, артиллерией и беспилотными летательными аппаратами группировок войск за неделю уничтожены: пусковая установка системы залпового огня HIMARS производства США, две боевые машины зенитного ракетного комплекса Patriot производства США и пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300 с радиолокационными станциями", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 577 самолетов, 269 вертолетов, 15573 беспилотных летательных аппарата, 486 зенитных ракетных комплексов, 15496 танков и других боевых бронированных машин, 1238 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8406 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 19764единицы специальной военной автомобильной техники", - сообщили в военном ведомстве.

По направлениям

Вооруженные силы России за неделю заняли более выгодные рубежи на купянском, донецком, южнодонецком и херсонском направлениях специальной военной операции, продолжили продвижение на авдеевском, сообщает министерство обороны РФ.

"На купянском направлении в течение недели подразделения "Западной" группировки войск активными действиями улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике шести механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Берестовое, Песчаное Харьковской области и Серебрянка Донецкой народной республики (ДНР)", - сказано в сообщении.

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