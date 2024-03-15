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Минтруд предложил финансировать переезд работников на важные для экономики предприятия

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Минтруд РФ предлагает расширить программу субсидирования трудовой мобильности, добавив финансирование переезда работников на предприятия приоритетных для экономики региона отраслей, сообщает пресс-служба ведомства в пятницу.

"Минтруд предложил расширить программу субсидирования трудовой мобильности. Согласно инициативе, субсидии смогут получать предприятия приоритетных для экономики региона отраслей", - говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе пояснили, что в настоящее время господдержка оказывается работодателям оборонно-промышленного комплекса, а также предприятиям новых регионов.

Субсидии смогут получать компании только при одновременном соответствии следующим критериям: организация осуществляет деятельность в приоритетной для региона отрасли экономики; выплачивает заработную плату не ниже среднемесячной по региону; объем вложений предприятия в проект в текущем или в предыдущем финансовом периоде превышает 3 млрд рублей; объем производства продукции или услуг по реализации проекта составит в ближайшие 3 года более 5% всего валового объема производства данного вида или услуг в субъекте; численность привлекаемых работников не менее 100 человек.

"Некоторые компании, такие как системообразующие предприятия или участники общественно-значимых проектов, могут быть исключены из этих требований в связи с их значимостью для региональной экономики", - отметили в ведомстве.

В пресс-службе напомнили, что государственная поддержка по программе субсидирования трудовой мобильности составляет 12 МРОТ, увеличенных на сумму страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, а также районный коэффициент, что составляет порядка 300 тыс. рублей на каждого привлеченного работника.

Минтруд РФ
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