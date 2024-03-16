Более половины избирателей Поволжья проголосовали на выборах президента РФ

В Мордовии и Пензенской области на участки пришли две трети избирателей

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Наибольшая явка к концу второго дня голосования на выборах президента РФ среди субъектов Приволжского федерального округа отмечается в шести регионах, следует из данных ЦИК РФ.

В частности, по данным на 20:00 мск субботы, явка в Мордовии составляет 69,85%, в Пензенской области - 66,1 %, в Башкирии - 64,16 %, в Татарстане - в 63.61%, в Оренбуржье - 61,85%, в Саратовской области - 61,82%.

Кроме того, более 50 % избирателей проголосовали к этому часу в Марий Эл, Пермском крае, Нижегородской, Саратовской, Самарской, Кировской, Ульяновской областях.

Порядка половины избирателей к этому часу отдали свои голоса в Удмуртии и Чувашии.

Голосование на выборах президента РФ проходит в течение трех дней - с 15 по 17 марта.

ЦИК зарегистрировал кандидатами на выборах главу партии ЛДПР Леонида Слуцкого, вице-спикера Госдумы, члена партии "Новые люди" Владислава Даванкова, депутата Госдумы (фракция КПРФ) Николая Харитонова и действующего главу государства, самовыдвиженца Владимира Путина.