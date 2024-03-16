Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

Более половины избирателей Поволжья проголосовали на выборах президента РФ

В Мордовии и Пензенской области на участки пришли две трети избирателей

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Наибольшая явка к концу второго дня голосования на выборах президента РФ среди субъектов Приволжского федерального округа отмечается в шести регионах, следует из данных ЦИК РФ.

В частности, по данным на 20:00 мск субботы, явка в Мордовии составляет 69,85%, в Пензенской области - 66,1 %, в Башкирии - 64,16 %, в Татарстане - в 63.61%, в Оренбуржье - 61,85%, в Саратовской области - 61,82%.

Кроме того, более 50 % избирателей проголосовали к этому часу в Марий Эл, Пермском крае, Нижегородской, Саратовской, Самарской, Кировской, Ульяновской областях.

Порядка половины избирателей к этому часу отдали свои голоса в Удмуртии и Чувашии.

Голосование на выборах президента РФ проходит в течение трех дней - с 15 по 17 марта.

ЦИК зарегистрировал кандидатами на выборах главу партии ЛДПР Леонида Слуцкого, вице-спикера Госдумы, члена партии "Новые люди" Владислава Даванкова, депутата Госдумы (фракция КПРФ) Николая Харитонова и действующего главу государства, самовыдвиженца Владимира Путина.

ЦИК РФ Поволжье
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Явка на выборах президента РФ на участках составила около 60%

Что произошло за день: суббота, 16 марта

Сигнал ракетной опасности отменен в Белгородской области

Военные РФ заявили об уничтожении 15 реактивных снарядов над Белгородской областью

Прощание с Ширвиндтом пройдет в Театре Сатиры 18 марта

Прощание с Ширвиндтом пройдет в Театре Сатиры 18 марта

Сирена ракетной опасности запущена в Белгороде и окрестностях

Памфилова сообщила о 160 тысячах кибератак на ресурсы электронного голосования

Глава ЦИК заявила о попытках поджогов и порчи ящиков с бюллетенями в 20 регионах

Явка на выборах президента России превысила 50%

Явка на выборах президента России превысила 50%

В Белгородской области сбиты еще два украинских дрона

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });