Белгородский губернатор сообщил об очередном обстреле Грайворона

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Грайворонский городской округ вновь попал под обстрел со стороны Украины.

"В Грайвороне в результате прилета снарядов загорелись два частных жилых домовладения и три автомобиля. Очаги возгорания были оперативно ликвидированы. Также имеются повреждения на территории одного социального объекта", - написал глава региона в своем телеграм-канале в субботу.

По словам Гладкова, никто не пострадал, есть разрушения.

Губернатор также сообщил, что из-за обстрелов остаются без света порядка 10 населенных пунктов округа."Аварийные бригады продолжают устранять последствия, чтобы подать в дома жителей электричество как можно скорее", - написал губернатор.