Склады горят в красноярском Канске, пожар локализован на площади 4,8 тыс. кв. м

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Пожарные локализовали крупное возгорание на складах в Канске по ул. 40 лет Октября, сообщает ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

"Пожар локализован в 08:45 (04:45 мск - ИФ) на площади 4800 кв. м. Информация о пострадавших не поступала", - информирует ведомство.

Сообщение о пожаре поступило в 03:18 мск в воскресенье. На месте работают 11 единиц спецтехники и 22 человека личного состава МЧС России.