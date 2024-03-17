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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

Аэропорты Домодедово, Внуково, Жуковский вернулись к штатной работе

Аэропорты Домодедово, Внуково, Жуковский вернулись к штатной работе
Фото: Софья Сандурская/ТАСС

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Аэропорты Домодедово, Внуково и Жуковский вернулись к штатной работе, сообщила Росавиация.

"В 11:15 по Москве временные ограничения для Домодедово, Внуково и Жуковский сняты", - говорится в сообщении.

Ограничения вводились с 09:39 по московскому времени "для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов".

На время ограничений самолеты были перенаправлены на запасные аэродромы, сообщается в телеграм-канале аэропорта "Домодедово". Так, в Нижний Новгород ушли рейсы, следовавшие из Норильска, Оша, Горно-Алтайска и Иркутска. Рейсы, летевшие из Оша, Улан-Удэ, Баку, Санкт-Петербурга и два рейса из Нового Уренгоя перенаправлены на запасной аэродром в "Шереметьево".

Внуково Домодедово Жуковский Росавиация
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