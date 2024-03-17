Минобороны РФ сообщило об отражении атак на белгородском направлении
Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что в течение суток отражали попытки украинских сил зайти на приграничную территорию на белгородском направлении.
Как говорится в сообщении Минобороны РФ, действия украинских сил пресекались в районе населенного пункта Козинка Белгородской области.
По данным военного ведомства, в результате ударов авиации, беспилотных летательных аппаратов и огня артиллерии уничтожено до 65 человек, боевая машина РСЗО Vampire чешского производства и орудие Д-20.
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