Минобороны РФ сообщило об отражении атак на белгородском направлении

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что в течение суток отражали попытки украинских сил зайти на приграничную территорию на белгородском направлении.

Как говорится в сообщении Минобороны РФ, действия украинских сил пресекались в районе населенного пункта Козинка Белгородской области.

По данным военного ведомства, в результате ударов авиации, беспилотных летательных аппаратов и огня артиллерии уничтожено до 65 человек, боевая машина РСЗО Vampire чешского производства и орудие Д-20.

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