Россия с начала года увеличила сбор тепличных овощей и зелени на 2,3%

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Тепличные хозяйства России с начала года к середине марта вырастили в защищенном грунте 258,7 тыс. тонн овощей и зеленных культур, что на 2,3% превышает сбор за аналогичный период 2023 года (252,7 тыс. тонн), сообщает Минсельхоз.

В десятку регионов-лидеров по темпам уборки входят Липецкая, Московская, Волгоградская, Калужская, Тамбовская, Тюменская, Белгородская области, Ставропольский и Краснодарский края, а также Мордовия.

"Развитию тепличного овощеводства в нашей стране способствует комплекс мер господдержки. Кроме того, отдельные регионы дополнительно поддерживают тепличные предприятия в рамках федерального проекта по развитию отраслей овощеводства и картофелеводства", - говорится в пресс-релизе.