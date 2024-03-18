Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:45

Россия с начала года увеличила сбор тепличных овощей и зелени на 2,3%

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Тепличные хозяйства России с начала года к середине марта вырастили в защищенном грунте 258,7 тыс. тонн овощей и зеленных культур, что на 2,3% превышает сбор за аналогичный период 2023 года (252,7 тыс. тонн), сообщает Минсельхоз.

В десятку регионов-лидеров по темпам уборки входят Липецкая, Московская, Волгоградская, Калужская, Тамбовская, Тюменская, Белгородская области, Ставропольский и Краснодарский края, а также Мордовия.

"Развитию тепличного овощеводства в нашей стране способствует комплекс мер господдержки. Кроме того, отдельные регионы дополнительно поддерживают тепличные предприятия в рамках федерального проекта по развитию отраслей овощеводства и картофелеводства", - говорится в пресс-релизе.

Минсельхоз
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Песков пояснил, что буферная зона на границе с Украиной нужна для безопасности РФ

Песков пояснил, что буферная зона на границе с Украиной нужна для безопасности РФ

Один из путей Транссиба на месте схода вагонов в Приамурье открыт для движения

Песков сказал, что Путин не говорил о переговорах об обмене Навального

В КПРФ призвали вносить изменения в избирательное законодательство

На Камчатке одного из пропавших под лавиной туристов нашли погибшим

Швейцарская трейдинговая "дочка" ЛУКОЙЛа прекратила транспортировку нефти по КТК

Швейцарская трейдинговая "дочка" ЛУКОЙЛа прекратила транспортировку нефти по КТК

Признаны недействительными 709 избирательных бюллетеней

С помощью ДЭГ на выборах президента проголосовали более 8 млн человек

Памфилова заявила, что Путин побеждает на выборах с рекордным результатом

ЦИК сообщил о рекордной явке на выборах президента РФ

ЦИК сообщил о рекордной явке на выборах президента РФ
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });