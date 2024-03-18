Российский FPV-дрон нанес удар по диверсантам в приграничном с Белгородской областью районе

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли с помощью беспилотника удар по диверсионно-разведывательной группе (ДРГ) ВСУ, двигавшейся с Украины в сторону госграницы в Белгородской области, сообщает в понедельник министерство обороны РФ.

"На территории противника группировкой прикрытия государственной границы в северной части населённого пункта Лукашовка было выявлено перемещение диверсионно-разведывательной группы ВСУ, которая собиралась погрузиться на боевую машину пехоты для дальнейшего продвижения к государственной границе России с целью очередной провокации. Оператором российского FPV-дрона был нанесен удар по ДРГ в момент погрузки личного состава на бронетехнику", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, потери противника составили до восьми человек убитыми и ранеными. После удара российского дрона боевая машина пехоты ВСУ скрылась с места погрузки личного состава.

Минобороны России опубликовало видеокадры этого удара.