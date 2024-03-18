Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:26

Российский FPV-дрон нанес удар по диверсантам в приграничном с Белгородской областью районе

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли с помощью беспилотника удар по диверсионно-разведывательной группе (ДРГ) ВСУ, двигавшейся с Украины в сторону госграницы в Белгородской области, сообщает в понедельник министерство обороны РФ.

"На территории противника группировкой прикрытия государственной границы в северной части населённого пункта Лукашовка было выявлено перемещение диверсионно-разведывательной группы ВСУ, которая собиралась погрузиться на боевую машину пехоты для дальнейшего продвижения к государственной границе России с целью очередной провокации. Оператором российского FPV-дрона был нанесен удар по ДРГ в момент погрузки личного состава на бронетехнику", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, потери противника составили до восьми человек убитыми и ранеными. После удара российского дрона боевая машина пехоты ВСУ скрылась с места погрузки личного состава.

Минобороны России опубликовало видеокадры этого удара.

Минобороны России Белгородская область Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Три канадские неправительственные организации признаны нежелательными в РФ

Три канадские неправительственные организации признаны нежелательными в РФ

Gasunie придется заплатить 275,422 млн евро за попытки судиться с "Газпромом" не в РФ

Gasunie придется заплатить 275,422 млн евро за попытки судиться с "Газпромом" не в РФ

Путин победил на выборах с 87,28% голосов по итогам обработки 100% протоколов

Путин победил на выборах с 87,28% голосов по итогам обработки 100% протоколов

Песков пояснил, что буферная зона на границе с Украиной нужна для безопасности РФ

Песков пояснил, что буферная зона на границе с Украиной нужна для безопасности РФ

Один из путей Транссиба на месте схода вагонов в Приамурье открыт для движения

Песков сказал, что Путин не говорил о переговорах об обмене Навального

В КПРФ призвали вносить изменения в избирательное законодательство

На Камчатке одного из пропавших под лавиной туристов нашли погибшим

Швейцарская трейдинговая "дочка" ЛУКОЙЛа прекратила транспортировку нефти по КТК

Швейцарская трейдинговая "дочка" ЛУКОЙЛа прекратила транспортировку нефти по КТК

Признаны недействительными 709 избирательных бюллетеней

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });