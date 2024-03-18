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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:27

Оправданный житель Петербурга отсудил 4 млн руб. за незаконное заключение под стражу

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Василеостровский районный суд Петербурга взыскал компенсацию морального вреда в пользу местного жителя, который незаконно провел в заключении больше четырех лет, сообщает в понедельник объединенная пресс-служба судов города.

Государство должно выплатить Ивану Горностаеву за незаконное уголовное преследование 4 млн рублей, говорится в сообщении.

Согласно картотеке Ленинградского областного суда, Горностаев обвинялся по статьям 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) и 210 УК РФ (организация преступного сообщества (организации) или участие в нем (ней). В октябре 2022 года его оправдали с правом на реабилитацию.

Приговор был обжалован и в отношении Горностаева оставлен без изменений.

Как уточняет пресс-служба судов, по этому уголовному делу истец провел под стражей 4 года 8 месяцев и 15 дней.

Петербург
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