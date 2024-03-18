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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:27

Роспотребнадзор не видит повышенных рисков заражения синдромом токсического шока

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - В Роспотребнадзоре заявили, что в России нет оснований, указывающих на повышенный риск заболевания граждан синдромом токсического шока на фоне роста заболеваемости подобной инфекцией в Японии.

"Специалисты Роспотребнадзора контролируют эпидемиологическую ситуацию в связи с ростом числа заболевших синдромом токсического шока (СТШ) - одной из форм стрептококковой инфекции в Японии. В настоящее время в РФ нет оснований, указывающих на повышенный риск инфицирования наших граждан", - сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

Как отметили в Роспотребнадзоре со ссылкой на СМИ, ссылающиеся на Национальный институт общественного здравоохранения, в Японии отмечен рост числа случаев СТШ. От этой болезни умирают около 30% пациентов.

"Согласно данным японских специалистов, рост числа случаев в 2023-2024 годах может быть обусловлен отменой ограничений, введенных во время пандемии COVID-19. В Японии ежегодно регистрируют заболеваемость СТШ - так, в 2023 году выявлен 941 случай, а с начала этого года - 378 случаев", - добавили в Роспотребнадзоре.

Синдром токсического шока - это состояние, вызываемое бактериальными токсинами. Симптомами заболевания являются лихорадка, сыпь, шелушение кожи, снижение артериального давления. Также могут наблюдаться симптомы, связанные с основной инфекцией, такой как мастит, остеомиелит, некротизирующий фасциит, пневмония и в ряде случаев - полиорганная недостаточность.

Роспотребнадзор Япония
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