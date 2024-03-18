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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:27

Россия официально присоединилась к соглашению ВТО о рыболовных субсидиях

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Россия официально присоединилась к соглашению Всемирной торговой организации о рыболовных субсидиях.

В сообщении ВТО говорится, что постпред РФ при ВТО Николай Платонов в понедельник вручил соответствующий документ (о прохождении Россией всех необходимых ратификационных процедур - ИФ) генеральному директору Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала.

Платонов заявил, что "соглашение имеет важное значение с точки зрения предотвращения неустойчивых моделей добычи морского улова и борьбы с ними, таких как незаконный, несообщаемый и нерегулируемый (ННН) промысел, деятельность в нерегулируемом открытом море, а также в отношении переловленных запасов".

Число членов ВТО, которые официально приняли соглашение, достигло 72 стран. Для вступления соглашения в силу необходимо еще 38 официальных заявлений - соглашение вступит в силу после принятия его двумя третями государств-членов ВТО.

Принятое консенсусом на 12-й министерской конференции ВТО (MC12), проходившей в Женеве в июне 2022 года, соглашение о рыболовных субсидиях устанавливает новые, обязательные к исполнению многосторонние правила для ограничения так называемых "вредных" субсидий, которые являются ключевым фактором повсеместного истощения мировых рыбных запасов. Соглашение, в частности, запрещает поддержку незаконного, несообщаемого и нерегулируемого промысла.

В феврале 2024 года на 13-й министерской конференции в Абу-Даби (МС13) была предпринята попытка согласовать уже второе соглашение по рыболовным субсидиям (пока безрезультатно), которое прописывало бы еще больше правил в этой сфере. При этом российская сторона была непосредственным интересантом и разработчиком данного соглашения.

ВТО Николай Платонов Нгози Оконджо-Ивеала
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