В приграничных районах Белгородской области введут межоператорский роуминг

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил обеспечить сотовую связь в Грайворонском городском округе и по всему приграничью.

"Межоператорский роуминг вводим по всему приграничью, а также в Белгороде и Яковлевском городском округе", - сказал губернатор министру цифрового развития региона Сергею Четверикову на оперативном совещании в областной администрации.

Таким образом, вышки сотовой связи в приграничных районах Белгородской области будут работать для всех операторов. Это должно обеспечить стабильность связи на фоне перебоев, связанных с обстрелами.