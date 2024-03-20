Вертолет с 12 людьми на борту совершил аварийную посадку на Ямале

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в Ямало-Ненецком автономном округе, пострадавших нет, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

"20 марта в 11:18 (местное время) экипаж воздушного судна Ми-8 RA-25421 авиакомпании "ЮТэйр Вертолетные услуги", выполнявший коммерческий рейс UTH-9969 по маршруту Бованенково - Мыс Каменный, сообщил об отказе основной гидросистемы, после чего произвел вынужденную посадку на площадку, расположенную на удалении 55,5 км от аэропорта Ямбург", - говорится в сообщении.

Посадка прошла благополучно, пострадавших нет. На борту находились три члена экипажа и девять пассажиров. К месту посадки направлено резервное воздушное судно.

Новоуренгойская транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства авиаинцидента. Следователи Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР также выясняют обстоятельства вынужденной посадки вертолета.