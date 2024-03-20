Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:16

Вертолет с 12 людьми на борту совершил аварийную посадку на Ямале

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в Ямало-Ненецком автономном округе, пострадавших нет, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

"20 марта в 11:18 (местное время) экипаж воздушного судна Ми-8 RA-25421 авиакомпании "ЮТэйр Вертолетные услуги", выполнявший коммерческий рейс UTH-9969 по маршруту Бованенково - Мыс Каменный, сообщил об отказе основной гидросистемы, после чего произвел вынужденную посадку на площадку, расположенную на удалении 55,5 км от аэропорта Ямбург", - говорится в сообщении.

Посадка прошла благополучно, пострадавших нет. На борту находились три члена экипажа и девять пассажиров. К месту посадки направлено резервное воздушное судно.

Новоуренгойская транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства авиаинцидента. Следователи Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР также выясняют обстоятельства вынужденной посадки вертолета.

Ми-8 Уральская транспортная прокуратура Ямал
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Военная операция на Украине

Над Белгородской областью уничтожено 13 украинских реактивных снарядов

Банкам хотят запретить открывать счета детям 14-18 лет без согласия родителей

Банкам хотят запретить открывать счета детям 14-18 лет без согласия родителей

Закон об установке флага РФ в вузах и детсадах одобрен сенаторами

МЧС опровергло слухи о сигналах от оказавшихся под завалом приамурских горняков

Досрочные каникулы начнутся в школах Белгорода и приграничья

Ракеты комплексов Patriot и С-200 сбиты над Белгородской и Курской областями

Ракеты комплексов Patriot и С-200 сбиты над Белгородской и Курской областями

Тактическая ракета и 10 реактивных снарядов уничтожено над Белгородской областью

Что произошло за день: вторник, 19 марта

Российские инвесторы смогут получить накопившиеся на счетах "С" иностранных номиналов выплаты

Российские инвесторы смогут получить накопившиеся на счетах "С" иностранных номиналов выплаты
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });