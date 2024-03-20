Мурманские депутаты предложили не забирать квоты у рыбаков, выловивших менее 70% квот

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Мурманская областная дума выступила за введение временного моратория на положения федерального закона о рыболовстве, по которым рыбопромысловые компании теряют свои квоты, если в течение двух лет подряд выбирают менее 70% квот, передал корреспондент "Интерфакса".

Обращение депутатов будет направлено спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко, спикеру Госдумы Вячеславу Володину и премьер-министру Михаилу Мишустину.

Как объяснил председатель думского комитета по природопользованию, экологии, рыбохозяйственному и агропромышленному комплексу, экс-министр природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области Андрей Иванов, такой мораторий необходим из-за санкций. Санкции сказались на работе компаний Северного рыбохозяйственного бассейна, так как теперь рыбаки не могут заходить в иностранные порты.

"В связи с международной обстановкой, принятием санкций, запретительными мерами на заход транспортных, морских судов, увеличивается транспортное плечо: то есть рыбаки должны жертвовать промысловым временем, осуществлять многосуточные переходы для транспортировки продукции, получения снабжения, пополнения запасов", - сказал Иванов.

По его словам, проблема актуальна также для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна, и местные депутаты намерены выдвинуть аналогичное предложение о внесении поправок в федеральный закон о рыболовстве.

Ранее заместитель генерального директора Союза рыбопромышленников Севера Евгений Шамрай сообщал "Интерфаксу", что из-за санкционных ограничений компании, которые занимаются промыслом в Северном рыбохозяйственном бассейне, уже фиксируют снижение объемов добычи.

"В прошлом году многие компании не освоили 70% квот на путассу в зоне Фарер и в этом году не освоят, особенно с учетом увеличения квот (...). Это касается также морского окуня, путассу и скумбрии в районах северной Атлантики, вполне вероятно, мойвы и креветки, и в 2025 году многие могут остаться без квот", - отметил он.

По его словам, санкции не отражены в законе о рыболовстве, как, к примеру, чрезвычайные происшествия, и не считаются уважительной причиной, по которой квота не была освоена.

"Союз уже несколько лет обращается в Росрыболовство с тем, чтобы изменить законодательство в отношении требования о пороге в 70%. Подчеркну: не об отмене, а об изменении, которое позволяло бы не лишать квот добросовестных рыбаков из-за запретов и ограничений, введенных другими странами. Проблема еще в том, что мы потеряем минимум год между расторжением договора на квоту, объявлением нового аукциона, заключением нового договора и возможностью вылова. Все это время эти объемы никем не будут вылавливаться", - сказал Шамрай.

Так, по его данным, в Норвегии для российских рыбаков открыты только три порта - Киркенес, Тромсё и Ботсфьорд. Фактически зайти к них можно только в случае форс-мажора. В результате при промысле в районе Лофотенских островов рыбакам приходится идти в порт Мурманска. Путь туда-обратно занимает минимум пять суток, и к этому следует прибавить около двух суток на проверочные мероприятия, а стоимость судосуток от 1 млн рублей. В результате для смены экипажа рыбопромысловая компания тратит от 5-7 млн рублей.