Финорганизации обяжут определять налоговое резидентство определенных клиентов

Речь идет о клиентах, которые регулярно используют сервисы этой организации из-за границы

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Власти могут обязать организации финансового рынка запрашивать у клиента информацию, необходимую для определения его налогового резидентства, если будет выявлено, что он использует сервисы организации через интернет, в том числе с помощью мобильного приложения, не не менее 6 месяцев и преимущественно из-за границы.

Это предусматривает подготовленный Минфином проект изменений в постановление правительства от 16 июня 2018 года № 693 "О реализации международного автоматического обмена финансовой информацией с компетентными органами иностранных государств (территорий)", сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с документом.

Финорганизации будут обязаны направлять клиентам запросы после определения местонахождения клиента, установленного с помощью технических средств, в том числе геолокации по сетевому адресу в интернете, геолокации по сетям сотовой связи, спутниковой геолокации.

Введение этой обязанности необходимо, чтобы Федеральная налоговая служба вовремя получала актуальную информацию о налоговом резидентстве клиентов финансовых организаций (выгодоприобретателей или лиц, прямо или косвенно их контролирующих), необходимой для автообмена финансовой информацией с компетентными органами иностранных государств.

Действующая редакция правительственного постановления предусматривает в случае непредставления клиентом информации о налоговом резидентстве до заключения нового договора или в срок, не позволяющий организации финрынка завершить осуществление предусмотренных в документе мер, а также в случае представления клиентом неполной информации (в частности, в случае непредставления идентификационного номера налогоплательщика) или заведомо неверной информации, организация финрынка вправе отказаться от заключения с таким лицом нового договора или от совершения операций, осуществляемых в пользу или по поручению этого клиента по ранее заключенному договору, либо расторгнуть в одностороннем порядке ранее заключенный договор.

Проектом постановления также предусматривается исключение необходимости представления организацией финрынка финансовой информации в отношении клиента, который в отчетном периоде является налоговым резидентом только в Российской Федерации.

Также с учетом результатов анализа правоприменительной практики проектом предполагается расширить перечень видов договоров, предусматривающих оказание финуслуг, в отношении которых не применяются положения Налогового кодекса РФ об автоматическом обмене финансовой информацией с иностранными государствами (территориями).

В силу низкого риска совершения с использованием таких договоров действий, направленных на уклонение от уплаты налогов, в этот перечень предлагается включить договоры негосударственного пенсионного обеспечения и договоры банковского счета с физлицами, заключенные с Банком внешнеэкономической деятельности СССР до даты его реорганизации 2007 году в госкорпорацию "ВЭБ.РФ".

Постановление с предлагаемыми поправками предполагается начать применять через месяц после официального опубликования.