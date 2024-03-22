ГК "Антей" подала к Росрыболовству иск на 1 млрд рублей о квотах на вылов краба

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - ООО "Антей" (Владивосток, входит в ГК "Антей") подало в Арбитражный суд Москвы иск к Росрыболовству о расторжении договора на вылов краба и взыскании 1,017 млрд рублей неосновательного обогащения.

В картотеке арбитражных дел говорится, что суд рассмотрит заявление 18 апреля.

Речь идет о расторжении договора от 29 августа 2018 года о закреплении доли квоты на вылов водных биологических ресурсов. В приказе Росрыболовства, размещенном на сайте ведомства, говорится, что за ООО "Антей" в рамках этого договора закреплено 15,522% квоты на вылов камчатского краба (допустимый улов - 14,586 тонны) в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне, подзона Приморье.

По сведениям источника "Коммерсанта" в отрасли, иск подан из-за запрета на вылов камчатского краба в этой подзоне, введенного в июне 2021 года для восстановления популяции ресурса. Затем запрет был продлен до конца 2024 года. Как сказал собеседник издания, ограничения делают добычу невозможной и сохранение договора в этих условиях невыгодно.

Также газета приводит мнение президента Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Германа Зверева о том, что к судебному спору компанию мог подтолкнуть рост кредиторской задолженности. По его оценкам, общие обязательства всех добытчиков крабов могут превышать 600 млрд рублей. Судебный прецедент повысит ответственность Росрыболовства за качество регуляторной политики, считает Зверев. "Нельзя одним рычагом продавать на аукционе квоты, а другим рычагом вводить запрет эти квоты "облавливать", - отметил он.

"Антей" - одна из крупнейших российских компаний по добыче и переработке краба и рыбы. Ее флот насчитывает более 50 судов, которые ведут промысел на Дальневосточном и Северном рыбохозяйственных бассейнах страны. Строительство еще 8 судов ведется в Приморском крае на Находкинском судоремонтном заводе.