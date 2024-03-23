Минздрав Подмосковья сообщил о четырех погибших и 37 пострадавших в Crocus City Hall

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - В результате теракта в Crocus City Hall в Красногорске пострадали 37 человек, четверо погибли, следует из списка пострадавших Московской областной станции скорой медицинской помощи, опубликованном на сайте Минздрава региона.

"Всего пострадали - 37 человек, из них детей - 1. Госпитализированы - 33 человека, из них детей - 1. Погибли - 4 человека, из них детей - 0. Отказ от госпитализации - 0 человек", - говорится в документе.