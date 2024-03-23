Пострадавшие в Crocus City Hall c тяжелыми ожогами госпитализированы в НИИ Склифосовского

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - В НИИ им. Склифосовского находятся пострадавшие в результате теракта в концертном зале в подмосковном Красногорске с тяжелыми ожогами, сообщил директор института Сергей Петриков.

"У поступивших пациентов разное состояние: есть пациенты, которые находятся в тяжелом состоянии, есть пациенты, которые находятся в более легком состоянии. Где-то это 50 на 50. Поэтому, те больные, которые, конечно, прошли через операционную, с тяжелыми ожогами, они в более тяжелом состоянии. Есть более легкие", - сказал Петриков в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

Он уточнил, что пациенты, в зависимости от состояния, распределены в реанимацию и диагностическое отделение.