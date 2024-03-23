Над Воронежем уничтожен беспилотник

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что утром в субботу над регионом силы ПВО уничтожили украинский дрон над столицей региона.

"Рано утром дежурными силами ПВО и средствами РЭБ на территории Воронежа обнаружен и уничтожен БПЛА самолетного типа. По предварительной информации, последствий на земле нет", - написал губернатор в своем телеграм-канале.

Режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется, уточнил Гусев.