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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 05:03

Над Воронежем уничтожен беспилотник

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что утром в субботу над регионом силы ПВО уничтожили украинский дрон над столицей региона.

"Рано утром дежурными силами ПВО и средствами РЭБ на территории Воронежа обнаружен и уничтожен БПЛА самолетного типа. По предварительной информации, последствий на земле нет", - написал губернатор в своем телеграм-канале.

Режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется, уточнил Гусев.

Воронежская область Александр Гусев
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