Участники чемпионата России по танцам в "Крокус Экспо" не пострадали при теракте

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Никто из участников проходившего в "Крокус Экспо", по соседству с Crocus City Hall, чемпионата России по танцевальному спорту во время теракта в комплексе не пострадал. Об этом говорится в заявлении Всероссийской федерации танцевального спорта, брейкинга и акробатического рок-н-ролла (ФТСАРР).

"Уважаемые спортсмены, судьи, тренеры, родители! Вчера произошла ужасная трагедия. К счастью, никто из наших участников не пострадал. Но мы скорбим о погибших и от всей души желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в заявлении.

В федерации считают, что "продолжать соревнования в данной ситуации невозможно". "Нужно время, чтобы прийти в себя. Новые даты соревнований будут объявлены дополнительно", - говорится в тексте обращения.



"Прошедшие события показали наше единство. Мы выстоим и встретимся, чтобы наши спортсмены могли продемонстрировать уровень своего спортивного мастерства. Берегите себя и своих близких!" - отмечается в заявлении.

Запланированные на 23-24 марта соревнования в рамках чемпионата России отменены.