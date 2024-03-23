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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 16:29

Ряд агрегаторов сделали бесплатной отмену бронирования отелей в Москве и Подмосковье

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Четыре крупных агрегатора России сделали бесплатной отмену бронирования отелей в Москве и Подмосковье, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Эту возможность предоставят туристические агрегаторы, члены Ассоциации туристических агрегаторов. В АТАГ входят сервисы Ostrovok, Tutu, "Яндекс Путешествия" и МТС Travel.

Чтобы отменить или перенести поездку, приобретенную через членов АТАГ, или получить консультацию по тарифам перевозчиков и условиям переноса/отмена поездки, необходимо связаться со службами поддержки компаний.

АТОР Подмосковье Москва АТАГ
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