Ряд агрегаторов сделали бесплатной отмену бронирования отелей в Москве и Подмосковье

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Четыре крупных агрегатора России сделали бесплатной отмену бронирования отелей в Москве и Подмосковье, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Эту возможность предоставят туристические агрегаторы, члены Ассоциации туристических агрегаторов. В АТАГ входят сервисы Ostrovok, Tutu, "Яндекс Путешествия" и МТС Travel.

Чтобы отменить или перенести поездку, приобретенную через членов АТАГ, или получить консультацию по тарифам перевозчиков и условиям переноса/отмена поездки, необходимо связаться со службами поддержки компаний.