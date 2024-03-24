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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 08:43

Почти 700 детей отправятся из Белгорода в Астрахань и Самару

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об отправке двух групп детей из региона в Астраханскую и Самарскую область в связи с оперативной обстановкой.

"Сегодня 150 наших детей из Белгородского района выезжают в Астраханскую область, а 540 ребятишек, мальчишек и девчонок, выезжают в Самарскую область по приглашению губернаторов Самарской и Астраханской областей. Очень благодарен всем, кто откликнулся на нашу проблему, на нашу беду, помогает нашим детям сейчас временно обрести безопасное место. Мы договариваемся с губернаторами, чтобы наших детей приняли на три недели", - сообщил глава региона в своем телеграм-канале в воскресенье.

Он отметил, если обстановка в регионе не изменится в лучшую сторону, то дети останутся в других регионах до конца учебного года.

"Такая предварительная договоренность есть со всеми. Вчера звонил уже поздно вечером губернатор Вологодской области, предлагает свою помощь. Конечно же, мы всю помощь принимаем и будем стараться максимально быстро формировать поезда и отправлять наших детей", - сказал Гладков.

Хроника 24 февраля 2022 года – 24 марта 2024 годаВоенная операция на Украине
Вячеслав Гладков Белгородская область Астрахань Самара
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