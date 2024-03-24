Опознаны тела 68 погибших при теракте в "Крокус Сити Холле"

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Число установленных погибших во время теракта в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске увеличилось до 68.

Согласно обновленным данным МЧС РФ, по результатам первых судебно-медицинских исследований, по состоянию на 22.00 воскресенья, опознаны тела 68 человек.

Ранее в списках МЧС значились имена 29 погибших.

В ведомстве уточняли, что список будет обновляться по мере верификации личностей погибших судмедэкспертами.

Вечером 22 марта в подмосковный "Крокус Сити Холл" перед началом концерта ворвались неизвестные мужчины в камуфляжной одежде и начали стрельбу. В здании начался пожар.

СКР расследует уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ). По последним данным, в ходе теракта погибли 137 человек, 182 пострадали.

В настоящий момент спасатели продолжают разбор завалов в сгоревшем здании "Крокус Сити Холла".