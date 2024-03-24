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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 20:36

Двоим фигурантам дела о теракте в "Крокус Сити Холле" предъявлено обвинение

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Двоим фигурантам уголовного дела о теракте в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл" предъявлено обвинение, следствие просит их арестовать, сообщили в воскресенье "Интерфаксу" в пресс-службе Басманного суда Москвы.

"В суд поступили ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Далерджона Мирзоева и Рачабализода Саидакрами Муродали", - сказали в пресс-службе.

Оба, пояснили в суде, находятся в статусе обвиняемых.

В пресс-службе добавили, что в настоящее время в суде зарегистрировано только два материала.

Ранее в Следственном комитете России (СКР) сообщили, что следствие намерено ходатайствовать об аресте четверых фигурантов дела.

Согласно картотеке суда, фигурантам вменяется совершение теракта, повлекшем смерть человека, в составе организованной группы (п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ).

Вечером 22 марта перед началом концерта группы "Пикник" в подмосковный концертный зал "Крокус Сити Холле" ворвались неизвестные мужчины в камуфляжной одежде и начали стрельбу. В здании возник пожар. По последним данным погибли 137 человек, 182 пострадали.

Днем 23 марта пресс-служба Кремля сообщила, что директор ФСБ России Александр Бортников доложил президенту РФ Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырех террористов, непосредственно участвовавших в осуществлении теракта.

СКР Крокус Сити Холл
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