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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 20:36

Суд в закрытом режиме рассмотрит арест первого фигуранта дела о теракте

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы по ходатайству следствия в закрытом режиме рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения первому фигуранту уголовного дела о теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл", передал корреспондент "Интерфакса".

"Рассмотреть ходатайство следователя в режиме закрытого судебного заседания", - огласила решение судья Елена Ленская.

В настоящее время суд рассматривает вопрос об аресте обвиняемого Далерджона Мирзоева.

Ходатайство о закрытии заседания заявил следователь. По его словам, это необходимо для сохранения охраняемой законом следственной тайны, а также обеспечения безопасности участников процесса и их близких.

Мирзоев, как пояснил он суду через переводчика, гражданин Таджикистана, ранее был зарегистрирован в Новосибирске на три месяца, но к настоящему времени срок регистрации истек. Имеет четверых детей, в том числе малолетних. В России официально не трудоустроен.

В ближайшее время суд приступит к рассмотрению аналогичного ходатайства в отношении другого фигуранта - Рачабализода Саидакрами Муродали.

Фигурантам вменяется совершение теракта, повлекшем смерть человека, в составе организованной группы. Обоим предъявлено обвинение.

Ранее в Следственном комитете России (СКР) сообщили, что следствие намерено ходатайствовать об аресте четверых фигурантов дела о теракте, однако в суде к настоящему времени были зарегистрированы материалы только в отношении двоих задержанных.

Вечером 22 марта перед началом концерта группы "Пикник" в подмосковный концертный зал "Крокус Сити Холле" ворвались неизвестные мужчины в камуфляжной одежде и начали стрельбу. В здании возник пожар. По последним данным погибли 137 человек, 182 пострадали.

Днем 23 марта пресс-служба Кремля сообщила, что директор ФСБ России Александр Бортников доложил президенту РФ Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырех террористов, непосредственно участвовавших в осуществлении теракта.

Таджикистан СКР Крокус Сити Холл
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