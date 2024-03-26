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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 09:20

"СКАН-Интерфакс" запустил мониторинг телеграм-каналов

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Система мониторинга СМИ и соцсетей "СКАН-Интерфакс" дополнила библиотеку источников телеграм-каналами.

"За последние несколько лет мы видим появление значительного количества интересных проектов в Телеграме, он стал удобной площадкой для медиа, особенно для дистрибуции мобильного контента. Поэтому мы решили добавить наиболее охватные каналы в медиамикс СКАНа наряду со СМИ, ТВ, радиоэфирами и другими источниками", - сообщила директор СКАНа Юлия Михайлова.

Она отметила, что, согласно опросам, ожидания читателей от Телеграма наиболее похожи на ожидания от СМИ.

"Люди склонны читать новости и общественно-политические каналы, а доверие к Телеграму значительно выше, чем доверие к другим соцмедиа, и приближается по уровню доверия к СМИ", - сказала руководитель СКАНа.

Всего редакционная команда отобрала более 4500 самых влиятельных каналов, список постоянно пополняется. Теперь пользователи СКАН могут получать уведомления о новых упоминаниях в телеграм-каналах. Телеграм-публикации можно найти в поиске вместе с материалами из СМИ, получать в лентах и мониторингах, по ним можно строить аналитические графики и считать пиар-индексы. Они отображаются в отчетах по рискам и в портфелях.

До добавления телеграм-каналов в СКАНе уже было более 66 тысяч источников, которые включают ленты информагентств, федеральные и региональные СМИ, официальные источники (сайты госучреждений, решения арбитражных судов, пресс-релизы), блоги компаний, СМИ и персон. Добавление телеграм-каналов поднимает работу в СКАНе на качественно новый уровень.

СКАН
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