В РФ расширили программу госгарантий бесплатного оказания медпомощи

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Правительство России расширило параметры программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, сообщается на сайте правительства.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Благодаря внесённым изменениям медицинские организации смогут приобретать техническое оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь на сумму до 400 тыс. рублей за единицу за счёт средств обязательного медицинского страхования, предусмотренных в рамках тарифа на оказание медицинской помощи. Раньше этот лимит не превышал 100 тыс. рублей", - сообщается на сайте правительства во вторник.

Кроме того, в структуру тарифа включены расходы медорганизаций на техническое обслуживание и ремонт такого оборудования и инвентаря.

В связи с тем, что часть объёмов высокотехнологичной медпомощи с 2024 года оказывается в рамках базовой программы ОМС, постановлением добавлены повышающие коэффициенты к заработной плате медработников, оказывающих высокотехнологичную помощь.

Программа госгарантий бесплатного оказания медпомощи на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов была утверждена правительством в декабре прошлого года.