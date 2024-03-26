Минобороны РФ заявило о групповом ударе по объектам СБУ и оборонным предприятиям

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли групповой удар морским и наземным оружием большой дальности по центрам принятия решений и объектам Службы безопасности Украины (СБУ), заявили в Минобороны РФ.

"В течение суток Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и наземного базирования и беспилотными летательными аппаратами по центрам принятия решений, объектам СБУ, предприятиям военно-промышленного комплекса", - сказали в Минобороны РФ.

По данным ведомства, удары также нанесены по местам дислокации украинских формирований и иностранных наемников.

"Все объекты поражены. Цели удара достигнуты", - подчеркнули в министерстве.

За сутки уничтожен 131 дрон, сбиты две зенитные управляемые ракеты С-200 и 15 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и Vampire вооруженных сил Украины.

По словам военных, оперативно-тактической авиацией, дронами, ракетными войсками и артиллерией российских группировок войск поражены живая сила и военная техника ВСУ в 114 районах.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 577 самолетов, 270 вертолетов, 17142 беспилотных летательных аппарата, 489 зенитных ракетных комплексов, 15604 танка и других боевых бронированных машин, 1256 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8531 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 20215 единиц специальной военной автомобильной техники", - сказали в военном ведомстве.

По направлениям

Российские военные улучшили положение по переднему краю на авдеевском и херсонском направлениях специальной военной операции, сообщает министерство обороны РФ.

"На авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение подразделениям противника и улучшили положение по переднему краю", - сказано в сообщении.

На херсонском направлении в результате действий подразделений группировки войск "Днепр" улучшено положение по переднему краю, а также нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 65-й механизированной бригады ВСУ и 108-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Работино и Новоселовка Запорожской области, говорится в сводке.

На авдеевском направлении отражены четыре контратаки штурмовых групп 24-й, 47-й, 59-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новгородское, Водяное, Первомайское, Тоненькое и Бердычи (ДНР). Противник потерял до 280 военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины и шесть автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены две гаубицы М777, самоходная артиллерийская установка AS-90, гаубица Д-20, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", информирует Минобороны России.

По его данным, на херсонском направлении потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, три автомобиля, а также гаубица М777.

На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 54-й, 93-й механизированных и 81-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка (ЛНР), Клещеевка и Верхнекаменское (ДНР). ВСУ потеряли свыше 425 военнослужащих, две боевые бронированные машины и семь автомобилей. Уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, гаубица М777, сказано в сводке.

На купянском направлении действиями подразделений "Западной" группировки войск нанесено огневое поражение подразделениям противника и улучшено положение по переднему краю. Потери ВСУ составили до 20 военнослужащих и два автомобиля, сообщает министерство обороны РФ.

На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" нанесли огневое поражение и отразили две контратаки штурмовых групп 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Старомайорское (ДНР). Потери противника составили до 105 военнослужащих, пять автомобилей, две гаубицы FH-70, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", говорится в сводке.