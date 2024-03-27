Суд прекратил производство по иску Росрыболовства к бывшей угольной "дочке" AEON

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Красноярского края прекратил производство по иску Федерального агентства по рыболовству (Росрыболовство) к ООО "Северная звезда" (ранее входило в холдинг AEON) с требованием обязать компанию выпустить в водоемы Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна 742,9 тыс. экземпляров сибирского осетра.

"Прекратить производство по делу, принять отказ от иска", - говорится в решении суда.

Согласно судебным материалам, Росрыболовство 22 марта подало в суд ходатайство об отказе от иска полностью или в части.

При этом в материалах не уточняется, полностью ли истец отказался от исковых требований или частично. "Интерфакс" направил запрос в Росрыболовство с просьбой прокомментировать ситуацию.

Как сообщалось, Федеральное агентство по рыболовству направило соответствующий иск в Арбитражный суд Красноярского края 20 сентября 2023 года. По расчетам истца, деятельность по созданию акватории грузового причала и канала угольного терминала, которую "Северная звезда" ведет в Енисейском заливе Карского моря, влечет потери водных биоресурсов в размере 8,2 тонны, для возмещения которых предусмотрено искусственное воспроизводство с последующим выпуском в бассейн реки Енисей в пределах Красноярского края 742,9 тыс. экземпляров молоди осетра.

Росрыболовство полагало, что, несмотря на указанные обязательства, ответчик условий об осуществлении компенсационных мероприятий не выполнил, что и явилось основанием для обращения в суд.

"Северная звезда" реализует проект по освоению Сырадасайского месторождения угля, расположенного в 110 км юго-восточнее поселка Диксон Таймырского Долгано-Ненецкого района Красноярского края. Ресурсы месторождения оцениваются в 5 млрд тонн. Проект включает в себя создание угольного разреза мощностью 5 млн тонн в год на первом этапе и 10 млн тонн в год на втором, строительство обогатительной фабрики и необходимой инфраструктуры. Объем инвестиций превышает 45 млрд рублей до 2025 года.

В декабре 2023 года бенефициар холдинга AEON Роман Троценко вышел из состава владельцев ООО "Северная звезда". Новым собственником компании стал бизнесмен Александр Орехов, которому принадлежат больше десятка других московских юрлиц, занимающихся добычей бурого угля и антрацита.