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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 13:33

За сутки в зоне СВО сбиты 26 снарядов систем HIMARS и Vampire

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Российские военные в течение суток уничтожили 131 украинский дрон, сбили 26 снарядов реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и Vampire, заявили в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожен 131 украинский беспилотный летательный аппарат, а также сбито 26 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS производства США и Vampire чешского производства", - сказали в Минобороны РФ.

По данным ведомства, за сутки авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией РФ нанесены удары по военнослужащим и военной технике ВСУ в 107 районах.

Хроника 24 февраля 2022 года – 28 марта 2024 годаВоенная операция на Украине
HIMARS ВСУ Минобороны Vampire
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