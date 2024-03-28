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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 18:10

Летевший в Ярославль самолет сел в Казани из-за трещины на лобовом стекле

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Вынужденную посадку в аэропорту Казани совершил в четверг самолет Bombardier CRJ 200, совершавший рейс из Уфы в Ярославль, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе авиакомпании "ЮВТ АЭРО".

"Во время полета экипаж воздушного судна обнаружил трещину на лобовом стекле лайнера. Выполнив все требования регламентирующих документов, экипаж принял решение совершить посадку в базовом международном аэропорту "Казань", - сказали в пресс-службе.

По данным авиакомпании, на борту воздушного судна находились 25 пассажиров и три члена экипажа. Никто не пострадал.

В пресс-службе пояснили, что лобовое стекло CRJ 200 многослойное, треснул внешний слой, разгерметизации салона не было, как и угрозы жизни пассажирам, находящимся на борту.

Посадка борта прошла благополучно. Причина произошедшего устанавливается.

В настоящее время пассажиры этого рейса вылетели в Ярославль на резервном воздушном судне.

Ярославль Казань Уфа ЮВТ АЭРО
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