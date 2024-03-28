Военный самолет упал в море у Севастополя, пилот катапультировался

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Военный самолет рухнул в море у берега Севастополя, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"В море упал военный самолет (...) Пилот катапультировался. Его подобрали спасатели Спасательной службы Севастополя на расстоянии 200 метров от берега. Его жизни ничего не угрожает", - написал Развожаев в своем телеграм-канале.

Губернатор добавил, что гражданские объекты не пострадали.

Причин крушения самолета Развожаев не назвал.