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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 19:53

Система ПВО уничтожила 15 целей над Белгородом и Белгородским районом

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об уничтожении 15 целей над регионом в ночь на пятницу.

"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО - сбито 15 воздушных целей на подлете к городу. По предварительной информации, пострадавших нет", - написал Гладков в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что в Белгороде выбиты окна в 37 квартирах 17 многоквартирных домов, осколки снаряда повредили один балкон. Также повреждено остекление в "Белгород Арене" и гимназии. По предварительным данным, осколками посечено 12 автомобилей.

В поселке Дубовое Белгородского района повреждена кровля в частном домовладении. В селе Репное посечен осколками один автомобиль, добавил глава региона.

Белгородская область Белгород Вячеслав Гладков
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