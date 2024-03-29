Система ПВО уничтожила 15 целей над Белгородом и Белгородским районом

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об уничтожении 15 целей над регионом в ночь на пятницу.

"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО - сбито 15 воздушных целей на подлете к городу. По предварительной информации, пострадавших нет", - написал Гладков в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что в Белгороде выбиты окна в 37 квартирах 17 многоквартирных домов, осколки снаряда повредили один балкон. Также повреждено остекление в "Белгород Арене" и гимназии. По предварительным данным, осколками посечено 12 автомобилей.

В поселке Дубовое Белгородского района повреждена кровля в частном домовладении. В селе Репное посечен осколками один автомобиль, добавил глава региона.