Обсуждается расширение тестов беспилотных грузовых автоперевозок на ЦКАД и М-12

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Участники тестирования беспилотных грузовых автомобильных перевозок на автомобилях "КАМАЗ" по федеральной трассе М-11 между Москвой и Санкт-Петербургом обсуждают с регуляторами масштабирование тестов на ЦКАД в Подмосковье или новую автомагистраль М-12 от Москвы до Казани, сообщил в интервью "Интерфаксу" соучредитель и гендиректор участвующего в проекте FTL-перевозчика NatCar Илья Саттаров.

"Технология, которая сегодня представлена нами и "СберАвтоТехом" на М-11, - это перевозка между двумя точками по федеральной автотрассе. Мы сейчас обсуждаем с Минпромторгом и Минтрансом расширение этого проекта - либо в пределах ЦКАД, либо на М-12", - сообщил Саттаров.

По его мнению, технология перевозки грузов с участием беспилотного автомобиля может стать дополнением к традиционным перевозкам. При этом беспилотная доставка грузов по федеральным автотрассам в РФ, как отметил Саттаров, эко‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌номически целесообразна на маршрутах протяженностью от 700 до 1000 км. При этом машина должна работать 22 часа в сутки. Но пока такие перевозки не окупаемы, констатировал он, в том числе из-за водителя в кабине такого грузовика (контролирующего процесс - ИФ).

"Вопрос - насколько и как все это должно и будет масштабироваться. Конечно, сейчас, если говорить прямо, экономики в беспилотных автомобильных грузоперевозках просто нет. Нынешний беспилотный автомобиль сегодня не может конкурировать с традиционно управляемым - это просто вдвое дороже. Питать иллюзию, что беспилотник завтра поедет в городском потоке, не стоит - это невозможно", - сказал глава NatCar. "Думаю, в рамках федеральных трасс, на которых будут работать беспилотники, они могли бы в течение следующих пяти лет оттянуть на себя где-то 10-15% грузопотока. Не нужно питать иллюзий, что как-то сильно больше", - добавил он.