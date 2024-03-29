Сменился руководитель Росморречфлота

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Руководителем Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот) назначен Андрей Тарасенко. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Захарий Джиоев освобожден от этой должности по его просьбе, сообщает сайт правительства.

Джиоев возглавлял Росморречфлот с августа 2022 года, до этого был замглавы ведомства.

Тарасенко родился в 1963 году во Владивостоке. В 1985 году он окончил Высшее военно-морское училище подводного плавания, позднее - Российскую академию госслужбы и Российский государственный социальный университет. После службы в армии он работал на различных должностях в коммерческих и государственных структу‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌рах, в частности, возглавлял ФГУП "Росморпорт". С октября 2017 по сентябрь 2018 года временно исполнял обязанности губернатора Приморского края. В 2018 году стал заместителем руководителя Росморречфлота, курировал деятельность административного управления, управления транспортной безопасности, специального отдела и подведомственных образовательных учреждений.

После ухода из ведомства в 2020 году Тарасенко возглавил правительство Якутии. С ноября 2023 года он был замгендиректора ФГУП "Нацрыбресурс".