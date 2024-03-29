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Голикова предложила скорректировать закон о защите прав потребителей

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Вице-премьер Татьяна Голикова заявила о необходимости актуализировать закон о защите прав потребителей с учетом новых вызовов.

"Закон о защите прав потребителей – напомню, что это закон 1992 года. Страна уже сильно изменилась, появились новые вызовы. Законодательство и в этой сфере должно быть актуализировано, прошу вас внимательно к этому подойти и внести предложения по возможности таких изменений", - сказала она в пятницу на расширенном заседании‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​​​‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌ коллегии Роспотребнадзора.

Также она напомнила, что с 1 сентября 2023 года вступили в силу изменения в законодательство по введению оценки соблюдения обязательных требований к маркировке товаров и передаче информации о них в систему мониторинга. По словам вице-премьера, Роспотребнадзор "должен обеспечить контроль за табачной никотинсодержащей продукцией и сырьем для их производства".

"Прошу вас всех организовать эту работу на должном уровне", - добавила она.

Татьяна Голикова Роспотребнадзор
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