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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 13:55

Песков заявил, что не слышал о рассмотрении вопроса о признании Пугачевой иноагентом

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему ничего неизвестно о рассмотрении вопроса о признании певицы Аллы Пугачевой иноагентом.

"Нет, я, честно говоря, об этом ничего не слышал. И я не слышал каких-то офи‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​​​‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌циальных заявлений на этот счет", - сказал Песков журналистам в пятницу.

Так он ответил на просьбу прокомментировать заявление одного из депутатов о том, что Генпрокуратура РФ рассматривает обращение о признании Пугачевой иноагентом.

Дмитрий Песков Алла Пугачева Генпрокуратура Минюст
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