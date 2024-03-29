Песков заявил, что не слышал о рассмотрении вопроса о признании Пугачевой иноагентом
Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему ничего неизвестно о рассмотрении вопроса о признании певицы Аллы Пугачевой иноагентом.
"Нет, я, честно говоря, об этом ничего не слышал. И я не слышал каких-то официальных заявлений на этот счет", - сказал Песков журналистам в пятницу.
Так он ответил на просьбу прокомментировать заявление одного из депутатов о том, что Генпрокуратура РФ рассматривает обращение о признании Пугачевой иноагентом.