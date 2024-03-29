Райффайзенбанк восстановил работу мобильного приложения после сбоя

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Райффайзенбанк восстановил работу мобильного приложения после сбоя, клиенты могут совершать все виды операций, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе кредитной организации.

"Работа приложения полностью восстановлена, пользователям доступны в‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​‌‌‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​​​‌‌​се операции. Проблема была связана с внутренней технической ошибкой", - заявил представитель Райффайзенбанка.

Ранее сообщалось, что переводы средств в Райффайзенбанке по номеру телефона и между счетами были временно недоступны из-за технического сбоя.