В Кировской области произошел пожар на деревообрабатывающем предприятии
Пожар ликвидирован, никто не пострадал
Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Пожарно-спасательные подразделения потушили пожар, возникший в пятницу в производственном корпусе деревообрабатывающего предприятия в городе Луза Кировской области.
"По состоянию на 05:20 пожар ликвидирован на площади 1 тыс. кв. м. Пострадавших нет", - сообщается на сайте регионального ГУ МЧС России в субботу утром.
Производственный корпус деревообрабатывающего предприятия в Лузе загорелся в пятницу вечером. Огонь охватил кровлю цеха и административного здания. К тушению привлекались 19 человек, 6 единиц техники.