В Кировской области произошел пожар на деревообрабатывающем предприятии

Пожар ликвидирован, никто не пострадал

Фото: ГУ МЧС РФ по Кировской области

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Пожарно-спасательные подразделения потушили пожар, возникший в пятницу в производственном корпусе деревообрабатывающего предприятия в городе Луза Кировской области.

"По состоянию на 05:20 пожар ликвидирован на площади 1 ты‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌‌​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​с. кв. м. Пострадавших нет", - сообщается на сайте регионального ГУ МЧС России в субботу утром.

Производственный корпус деревообрабатывающего предприятия в Лузе загорелся в пятницу вечером. Огонь охватил кровлю цеха и административного здания. К тушению привлекались 19 человек, 6 единиц техники.