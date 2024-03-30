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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 19:24

В Кировской области произошел пожар на деревообрабатывающем предприятии

Пожар ликвидирован, никто не пострадал

В Кировской области произошел пожар на деревообрабатывающем предприятии
Фото: ГУ МЧС РФ по Кировской области

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Пожарно-спасательные подразделения потушили пожар, возникший в пятницу в производственном корпусе деревообрабатывающего предприятия в городе Луза Кировской области.

"По состоянию на 05:20 пожар ликвидирован на площади 1 ты‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌‌​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​с. кв. м. Пострадавших нет", - сообщается на сайте регионального ГУ МЧС России в субботу утром.

Производственный корпус деревообрабатывающего предприятия в Лузе загорелся в пятницу вечером. Огонь охватил кровлю цеха и административного здания. К тушению привлекались 19 человек, 6 единиц техники.

МЧС России Кировская область Луза
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