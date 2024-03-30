Курское село Гуево попало под обстрел ВСУ

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле ВСУ территории Суджанского района.

"Сегодня утром со стороны Украины обстреляно село Гуево Суд‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​жанского района. Никто из жителей не пострадал", - написал он в своем телеграм-канале в субботу.

При обстреле повреждения получили четыре домовладения, а также хозпостройки и заборы.

"Желтый" (высокий) уровень террористической опасности на территории Курской области, которая граничит с Украиной, действует с 11 апреля 2022 года.