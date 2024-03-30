В Нижегородской области создадут национальный парк

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - В Нижегородской области появится особо охраняемая природная территория федерального значения - национальный парк "Нижегородское Поволжье" имени В.А. Лебедева. Постановление о его создании подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

"Новый национальный парк расположится на территории Шарангского, Лысковского, Воскресенского, Кстовского и Сосновского муниципальных о‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​кругов, а также городских округов Воротынский, Перевозский, Бор и Арзамас. Его общая площадь составит более 65 тыс. га", - сообщается на сайте правительства в субботу.

Уточняется, что создание национального парка будет способствовать сохранению природных комплексов, памятников археологии, истории и культуры, а также развитию экологического туризма. Работа ведется в рамках федерального проекта "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", входящего в национальный проект "Экология".