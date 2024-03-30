С территории Украины были обстреляны три села в Курской области

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле с украинской стороны территории двух районов.

"Вновь обстреляно со стороны Украины село Гуево Суджанского района. К счастью, пострадавших нет. В результате обстрела разрушен сарай, повреждены окна, кровли, заборы‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​ в пяти домовладениях", - написал глава региона в субботу в телеграм-канале.

По его информации, под обстрел попали населенные пункты Рыльского района: "В селе Красный Пахарь поврежден сарай, а в селе Козино было нарушено электроснабжение. Аварийные бригады подачу электроэнергии уже восстановили".