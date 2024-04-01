Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 13:42

Путин поручил снизить до 10 минут время досмотра грузового транспорта на границе

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с ФСБ РФ принять меры для того, чтобы стандартное время досмотра грузового транспорта на госгранице составляло не более 10 минут.

Такое поручение содержится в перечне, опубликованном на сайте Кремля по итогам Послания президента Федеральному Собранию.

Согласно документу, необходимо "принять решения, обеспечивающие типовое время досмотра грузового транспортного средства на пункте пропуска через государственную границу Российской Федерации - не более 10 минут", срок - 1 июля текущего года.

Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

За участие в деятельности нежелательных в РФ организаций введут ответственность

Нападение на Crocus City Hall

Задержанный в Дагестане боевик признался, что отвез оружие террористам из Crocus

Путин поручил сократить домашние задания и контрольные работы для школьников

Путин поручил сократить домашние задания и контрольные работы для школьников
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило об ударе по иностранным наемникам ВСУ в районе Харькова

Нападение на Crocus City Hall

ФСБ выявила причастность задержанных в Дагестане к обеспечению теракта в Crocus

ФСБ выявила причастность задержанных в Дагестане к обеспечению теракта в Crocus

МВД РФ внесло в кабмин проект об ужесточении госконтроля в сфере миграции

В Кремле объяснили отказ армянских банков принимать карты "Мир" давлением США

Кремль назвал голословными утверждения о причастности РФ к "гаванскому синдрому"

Кремль назвал голословными утверждения о причастности РФ к "гаванскому синдрому"

Приставы постановили арестовать по делу "Макфы" активы на 100 трлн рублей

Приставы постановили арестовать по делу "Макфы" активы на 100 трлн рублей

Поиски рабочих на месте обвала на руднике "Пионер" в Приамурье прекращены

Поиски рабочих на месте обвала на руднике "Пионер" в Приамурье прекращены
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });