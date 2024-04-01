Путин поручил снизить до 10 минут время досмотра грузового транспорта на границе

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с ФСБ РФ принять меры для того, чтобы стандартное время досмотра грузового транспорта на госгранице составляло не более 10 минут.

Такое поручение содержится в перечне, опубликованном на сайте Кремля по итогам Послания президента Федеральному Собранию.

Согласно документу, необходимо "принять решения, обеспечивающие типовое время досмотра грузового транспортного средства на пункте пропуска через государственную границу Российской Федерации - не более 10 минут", срок - 1 июля текущего года.